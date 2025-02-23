أزمة إمام عاشور مع التوأم في طريقها للحل، اللاعب يقدم أفضل مستوياته مع الأهلي، كواليس الصلح المرتقب بين نجم الأحمر وحسام حسن برعاية أبو ريدة

فى خطوة لتصحيح الأوضاع مرة أخرى داخل المنتخب الوطني وعودة الأمور إلى نصابها، يفكر الجهاز الفنى لمنتخب مصر فى عودة إمام عاشور نجم النادى الأهلي، لصفوف الفراعنة مرة أخرى وذلك فى المعسكر المقبل والمحدد له منتصف مارس استعدادًا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون، فى الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعود جذور الأزمة بعدما ادعى الاعب الإصابة فى أحد المعسكرات وتفضيله العودة مجددًا إلى صفوف النادى الأهلي، وعدم الخضوع لفحوصات طبية تحت قيادة محمد أبو العلا طبيب المنتخب، قبل أن يشارك بصورة طبيعية فى مباريات الأحمر.

والسبب الثانى وراء استبعاد عاشور من قائمة المنتخب، هو رفض اللاعب فى بعض الأحيان الجلوس على دكة البدلاء، وإبداء غضبه من قرار حسام حسن بتغييره بسبب سوء مستواه الفني، وهو ما يرفضه مدرب المنتخب.

وازدادت الأمور تعقيدًا بعدما دخل إمام عاشور فى مشادة كلامية مع طارق سليمان المدرب العام، ورفضه مصافحته، خلال مباراة بوركينافاسو بتصفيات كأس العالم والتى أقيمت فى نوفمبر 2024 الماضي، رغم تبرير العميد وقتها بأن اللاعب يكن كل الاحترام للجهاز الفنى للمنتخب.

وطوال تلك الفترة لم ينضم إمام عاشور إلى صفوف منتخب مصر، ولكن مع تولى هانى أبوريدة زمام الأمور باتحاد الكرة وبحكم قربه مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، وعدم رغبته فى دخول أى صدام مع المارد الأحمر سيكون لإمام عاشور دور مع المنتخب فى معسكر مارس، خاصة وأن مستوى اللاعب مع فريقه سواء بمباريات الدورى أو فى إفريقيا يجبر أى مدرب على ضمه ولا توجد أى حجة لاستبعاده.

وعلمت “فيتو” أن إبراهيم حسن مدير المنتخب، يرفض تمامًا فكرة عودة إمام عاشور لصفوف الفراعنة فى الوقت الذى سيخضع حسام حسن المدير الفني، لضغوط أبوريدة خاصة وأن أبواب الجحيم ستفتح ضده حال استبعاد إمام عاشور الذى أصبح أفضل لاعبى الدورى الممتاز خلال الفترة الماضية.

واتفق هانى أبوريدة على ضم إمام عاشور للمعسكر المقبل وستكون هناك جلسة صلح لتصفية الأجواء بين اللاعب والجهاز الفنى من أجل بدء صفحة جديدة مع المنتخب، وتمسك أيضًا حسام حسن بعدم ضم حسين الشحات خاصة وأن المنتخب يمتلك أفضل اللاعبين فى مركزه وهى أيضًا على عكس رغبة أبوريدة الذى يسعى إلى ضم الشحات بجانب عاشور خوفًا من طوفان جماهير الأحمر، وعدم زيادة حالة الاحتقان بين الاتحاد والأهلى خاصة وأن الأمور ليست على ما يرام منذ البيان الأخير الذى أصدره النادى الأهلى بشأن التهديد باللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم بسبب تكرار أخطاء الحكام بالدوري.

وعلى الرغم من الجلسة التى جمعت بين هانى أبوريدة ومحمود الخطيب قبل أيام من إصدار هذا البيان إلا أن رئيس الجبلاية يعلم تمامًا أن بحر الغضب داخل مجلس إدارة وجماهير الشياطين الحمر لا يهتم بتلك الجلسات الودية ومقابلات الرضا.

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