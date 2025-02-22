بيسيرو يوجّه رساله لجماهير الزمالك قبل القمة 129

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، جاهزية فريقه للديربي المصري المنتظر أمام الأهلي.

وقال بيسيرو: “بأقصى درجات الحماس والتصميم، نلتقي اليوم في أول ديربي لي في مصر، والذي يمثل فيه الزمالك كل شيء”.

وأضاف: “نحن مستعدون تمامًا لهذه المباراة الكبيرة، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز”.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي مساء اليوم السبت في تمام السابعة مساءً على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. المباراة تحظى بأهمية كبيرة من جانب جماهير الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويسعى بيسيرو إلى تقديم أداء قوي مع فريقه في هذه المباراة، خاصة في أول ديربي له كمدير فني للزمالك.

في المقابل، يتطلع جمهور الزمالك إلى أن يحقق فريقهم نتيجة إيجابية على حساب الأهلي في هذه المباراة الهامة، والتي تعتبر من أبرز مباريات الموسم.

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