السبت 22 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

طرح الإصدارات الدولية بمهرجان مسرح الجنوب أون لاين

إصدارات مهرجان مسرح
إصدارات مهرجان مسرح الجنوب، فيتو

 قررت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، نشر الإصدارات الدولية فى الدورة التاسعة من المهرجان  أون لاين. 

 

المدير التنفيذي للمهرجان المسرحي لشباب الجنوب 

 وقالت سارة هيثم المدير التنفيذي للمهرجان إن هذا القرار جاء بعد تلقى إداة المهرجان طلبات كثيرة من المسرحيين والمثقفين وطلاب قسم المسرح  داخل مصر وخارجها بتوفير الاصدارات الجديدة لهم اون لاين والتى يتم نشرها أثناء فعاليات المهرجان.

وأضافت أن إدارة المهرجان تواصلت مع مؤلفي الإصدارات الدولية والذين أبدوا موافقتهم على نشر الكتب اونلاين لتوفيرها لأكبر عدد من المسرحيين وكذلك للأبحاث العلمية.

 

وهذه الإصدارات هى: عبد الصمد خانقاه رائد المسرحية الحديثة فى العراق للدكتور  علي الربيعي , المسرح السودانى فى زمن العنف للناقد المسرحي السوداني أبو طالب محمد، المسرح المغربي  .. تطور وتاريخ   للكاتب المغربى  أحمد بلخيري، النصوص الفائزة فى مسابقة د. حسن عطية للتأليف المسرحى، عايدة علام  مسيرة علم حافلة بالعطاء للناقدة المسرحية  شيماء  توفيق. 

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المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب المدير التنفيذي للمهرجان المسرحي لشباب الجنوب الناقد الفنى هيثم الهوارى المسرحي لشباب الجنوب

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