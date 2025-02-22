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حوادث

تأجيل محاكمة 46 متهمًا بلجان المضارين

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

 قررت الدائرة الثانية أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 46 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 380 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 14874 لسنة 2024 جنايات قسم العجوزة، والمعروفة إعلاميًا بـ"لجان المضارين" لجلسة 22 مارس المقبل لطلبات الدفاع.


صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وسكرتاريه محمد هلال.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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