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حوادث

حبس مسجل خطر لحيازته 5 بنادق و31 كيلو أستروكس بالدرب الأحمر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس مسجل خطر لحيازته 5 بنادق و31 كيلو أستروكس بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  تمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وعثر بحوزته على (31 كيلو جرام لمخدر الإستروكس –  5 بنادق خرطوش– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

 

ضبط 5 بنادق و31 كيلو أستروكس بالدرب الأحمر

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

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قسم شرطة الدرب الأحمر مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية نيابة الدرب الأحمر

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