أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن ضبط 117 مخالفة خلال حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين.

ضبط 117 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة في المنيا

ووجه محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

حملات تفتيشية تموينية مكبرة في المنيا

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين في المنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 65 مخالفة فى مجال المخابز البلدية،ما بين نقص وزن،إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،عدم وجود ميزان ،عدم وجود سجلات، و50 فى مجال الأسواق، ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، سلع منتهية الصلاحية، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادة صحية، وتجار تموينين، بالإضافة إلى مخالفتين في المواد البترولية.

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