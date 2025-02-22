حملات مكثفة للنظافة وصيانة دورية لأعمدة الإنارة بمراكز المنيا (صور)

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصًا على صحتهم.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بأعمال نظافة ورفع المخلفات من نقاط التجمع بكل من قرى بنى محمد سلطان وبنى أحمد الغربية ونزلة حسين، كما تابعت أعمال القص والتهذيب وتقليم الأشجار ورفع المخلفات أمام السوق الحضارى بماقوسة على جانبى الطريق، ورفع المخلفات والقمامة بكورنيش النيل بأقسامه الثلاثة ونقلها إلى المقلب الوسيط لمدينة المنيا ومقلب دمشير، كما تم رفع المخلفات خلف مديرية الأمن القديمة.

الوحدة المحلية لمركز ديرمواس في المنيا

وفى مركز ديرمواس، قامت الوحدة المحلية بتركيب كابلات جديدة بطريق مصر أسوان الزراعى جنوب المدينة بإجمالى أطوال 100 م وكذلك صيانة كشافات الإنارة، كما تابعت أعمال النظافة العامة بشارع الجيش والحرية وطريق مصر أسوان الزراعى، وذلك لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا

وفى أبوقرقاص، قامت الوحدة المحلية بحملات نظافة وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بقرى ( بنى موسى، جريس، أبوقرقاص البلد، اتليدم، بنى حسن، نزلة اسمنت،ابيوها،بنى عبيد )، كما تم كنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة.

الوحدة المحلية لمركز بنى مزار في المنيا

كما قامت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بمتابعة أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وتركيب الكشافات واللمبات الموفرة للطاقة بطريق معهد فتيات القيس وطريق مسجد أبو الدهب،ورفع كفاءة الطرق والإنارة بقرى (بنى على والقيس وبنى صامت وأبو جرج)، كما تم تمهيد وتسوية طريق قرية السعدية ورفع المخلفات لتحسين حركة السير أمام المواطنين، كما تابعت الوحدة أعمال النظافة بقرى (الحسينية وأبو جرج وشلقام وصندفا وبنى على)،وتم رفع نقاط التجميع والمخلفات.

الوحدة المحلية لمركز مطاي في المنيا

وفى مركز مطاى، قامت الوحدة المحلية بمتابعة أعمال النظافة وتمهيد الطرق بالمركز والقرى ورفع نقاط التجميع للقمامة بصفة مستمرة حفاظًا على صحة المواطنين، شملت قرى ( منبال،ابوان،حلوة )، كما تم صيانة كشافات أعمدة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية بقرى بردنوها وإبوان.

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