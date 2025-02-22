أيمن يونس: الروح والرغبة في الفوز هي أسلحة الزمالك في القمة

تحدث أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، في تصريحات خاصة حول مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي التي ستقام في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد يونس أن الروح القتالية والرغبة في تحقيق الفوز هي أبرز الأسلحة التي يجب أن يمتلكها لاعبو الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة المصيرية.

وقال يونس: “مباراة القمة أمام الأهلي ليست مجرد مباراة من أجل الثلاث نقاط، بل هي فرصة للاعبين لاستعادة ثقة جماهيرهم بعد فترة من النتائج المتذبذبة، الروح والرغبة في الفوز هما الأسلحة الرئيسية التي يجب أن يتحلى بها لاعبو الزمالك في هذه المباراة”.

وأضاف: “أتمنى أن تكون هذه المباراة بداية التصالح مع الجماهير البيضاء، وأن يكتسب الفريق ثقة الجماهير من جديد بعد فترة صعبة مر بها الفريق”.

وأشار يونس إلى أهمية لم الشمل داخل الفريق قبل اللقاء، مؤكدًا أن الوحدة والتكاتف بين اللاعبين سيكونان هما العامل الأساسي في نجاح الفريق في تحقيق الفوز.

وقال: “لم الشمل داخل الفريق هو الأهم في هذه المرحلة. يجب على اللاعبين أن يردوا الجميل لجماهير الزمالك التي تدعمهم دائمًا، وأن يقدموا كل ما لديهم على أرض الملعب”.

وأكد يونس على أن اللاعبين يجب أن يتذكروا قيمة القميص الذي يرتدونه، مشيرًا إلى أن المسؤولية كبيرة على عاتقهم في هذا التوقيت، خاصة في ظل ضغط المباريات والمنافسة على لقب الدوري.

واختتم يونس تصريحاته قائلًا: “نحن نؤمن بلاعبي الزمالك على قميص النادي، ونثق في قدرتهم على تقديم مستوى مشرف في القمة وتحقيق الفوز”.

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