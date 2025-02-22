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رياضة

نادر السيد يتحدث عن لقاء الزمالك والأهلي في قمة الليلة

نادر السيد
نادر السيد

 علق نادر السيد، نجم الزمالك السابق، على مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن المباراة تمثل فرصة حاسمة للاعبي الزمالك لاستعادة الثقة ومصالحة جماهيرهم بعد فترة من الأداء غير المستقر.

وقال نادر السيد في تصريحات خاصة: “مباراة القمة دائمًا ما تكون لها طابع خاص، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالزمالك، الفريق في حاجة ماسة للثلاث نقاط، ليس فقط لمواصلة المنافسة على لقب الدوري، ولكن أيضًا لاستعادة الثقة التي فقدها بعد نتائج غير مرضية في الفترة الأخيرة”.

 

وأضاف نادر: “هذه المباراة تمثل فرصة كبيرة للاعبين لإثبات أنفسهم وعودة الفريق إلى طريق الانتصارات، خاصة في ظل المنافسة الشديدة هذا الموسم على قمة الدوري مع الأهلي وبقية الأندية”.

وتابع نادر السيد: “الزمالك يحتاج إلى التركيز التام في هذه المباراة، لأن الأهلي فريق قوي ومنظم، ويعتمد على أسلوب لعب سريع وهجومي، لذا يجب على لاعبي الزمالك التحلي بالتركيز الدفاعي والقتالية في الهجوم”. وأشار إلى أن “القمة ليست مجرد مباراة من أجل النقاط، بل هي أيضًا فرصة لمصالحة الجماهير البيضاء التي تنتظر الكثير من الفريق هذا الموسم”.

وأختتم نادر تصريحاته قائلًا: “أثق في قدرة لاعبي الزمالك على تقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز إذا كان لديهم العزيمة والروح القتالية التي يحتاجها الفريق في هذا التوقيت الصعب”.

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