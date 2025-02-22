السبت 22 فبراير 2025
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حوادث

سقوط عصابة نشل الهواتف المحمولة من المواطنين بقصر النيل

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل" في منطقة قصر النيل.

 سرقة الهواتف المحمولة بقصر النيل 
تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة قصر النيل يفيد بضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة القسم تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل".


وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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