السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة عدادات المياه من داخل الوحدات السكنية بمدينة نصر

ضبط تشكيل عصابي لسرقة
ضبط تشكيل عصابي لسرقة عدادات المياه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل  الوحدات السكنية بأسلوب "الفك" فى مدينة نصر.


تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث يفيد يتمكنهم من ضبط 3 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل الوحدات السكنية بأسلوب "الفك".

واعترف المتهمين بإرتكاب (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، 

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المٌستولى عليها بمسكنهما، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة نصر مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر

مواد متعلقة

عصابة نسائية، كشف لغز فيديو سرقة محل ملابس بالدقهلية

القبض على حارس عقار سرق شقة بعين شمس

الأكثر قراءة

عرض مهين، ليفربول يصدم محمد صلاح بقرار جديد في ملف تجديد عقده

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة (آخر تحديث)

أسير إسرائيلي يقبل رؤوس مقاتلين من غزة على منصة التسليم بالنصيرات

غيابات الأهلي أمام الزمالك اليوم

وزير الصحة يشيد بتفاني طبيبة بمستشفى أشمون: ضربت مثالا رائعا في الوطنية والوفاء والإخلاص

مقتل تاجر كاوتش بطلق ناري في الشارع ببني سويف (فيديو)

منوعات

المزيد

الصين تخطط لجمع عينات من كويكب "2016 HO3"

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

انهيار مبنى بسبب حريق ضخم في الأرجنتين (فيديو)

سنراك في المحكمة، تهديد على الهواء بين ترامب وحاكمة ولاية مين بسبب المتحولين جنسيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تأكد جاهزيته.. أرقام زيزو مع الزمالك ضد الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفطرت أيامًا في رمضان الماضي ولم أقضها حتى الآن، ماذا أفعل إن دخل عليَّ الشهر الكريم؟

ما هي الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان؟

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية