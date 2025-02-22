ضبط تشكيل عصابي لسرقة عدادات المياه من داخل الوحدات السكنية بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل الوحدات السكنية بأسلوب "الفك" فى مدينة نصر.



تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث يفيد يتمكنهم من ضبط 3 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل الوحدات السكنية بأسلوب "الفك".

واعترف المتهمين بإرتكاب (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب،



تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المٌستولى عليها بمسكنهما، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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