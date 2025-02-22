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رياضة

عرض مهين، ليفربول يصدم محمد صلاح بقرار جديد في ملف تجديد عقده

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

يظل مستقبل نجم الكرة المصرية محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي غامضا، في ظل عدم اهتمام إدارة النادي الإنجليزي بتقديم عرض يليق باللاعب الأفضل في البريميرليج حاليًا.

مساهمات محمد صلاح التهديفية هذا الموسم 

وساهم محمد صلاح بـ49 هدفًا (سجل 29 وصنع 20) في 37 مباراة خاضها مع ليفربول هذا الموسم، وقد لعبت مستويات الفرعون المصري دورًا كبيرًا في نجاحات الفريق اللافتة، تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، ليفرض نفسه "نجمًا أولَ" للبطولة الإنجليزية.

صحف بريطانيا تتهم إدارة ليفربول بعدم احترام محمد صلاح 

وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لا تحترم نجمها المصري محمد صلاح، واصفين العرض الأخير الذي قدمته إدارة الريدز لتجديد عقد نجمهم الأول بـ"المهين".

وقال موقع "أنفيلد واتش" البريطاني، إن ليفربول قدم حتى الآن عرضًا واحدًا فقط لتجديد عقد محمد صلاح، لكن العرض كان أقل بكثير من التوقعات، مضيفًا أن العرض يتضمن راتبًا أقل مما يتحصل عليه صلاح حاليًّا، وليس أكثر أو حتى لا يساوي ما يتحصل عليه الآن، لذا فهي صدمة كبيرة للاعب ومحبي الريدز.

وأضاف الموقع، لقد تردد النادي في تقديم عرض جيد للمصري، ورفض أيضًا الموافقة على شروط محمد صلاح، مؤكدين أنه إذا استمر الحال على هذا النحو، فمن غير المرجح أن نرى نتيجة إيجابية من هذا الوضع.

وتابع الموقع البريطاني: "كنا نشعر بالانزعاج دائمًا من حديث المصري المتكرر عن مثل هذه الأمور، لكنه الآن يقنع الجميع بأن لديه سببًا معقولًا ومقنعًا للغاية للحديث عن ذلك، مع مثل هذه الموهبة، ومع مثل هذا الأداء ومثل هذا التأثير في هذا الفريق، لديه كل الأسباب للحصول على نفس الراتب الذي يكسبه الآن على الأقل".

وأضاف التقرير، أنه من المؤكد أن محمد صلاح سيتحصل على زيادة في راتبه في أي مكان آخر يذهب إليه، إذ يحتاج ليفربول إلى مكافأته على المستوى الرائع الذي يقدمه حتى لا يفقده خلال الأشهر القليلة القادمة.

ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي 

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر  ترتيب البريميرليج برصيد 61 نقطة من 26 مباراة (18 فوزًا و7 تعادلات وخسارة واحدة)، متقدمًا بـ8 نقاط على أقرب ملاحقيه (أرسنال)، علمًا أن "الغانرز" خاضوا مباراة أقل.

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