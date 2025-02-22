كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بسبب انقلاب حمولة سيارة نقل

ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بسبب انقلاب حمولة رمل لسيارة نقل، وانتقل رجال المرور وبصحبتهم ونش للعمل على رفع حطام الحادث وتسيير حركة المرور.

انقلاب حمولة سيارة نقل أعلى الطريق الدائري

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى بوجود كثافات مرورية اتجاه الطريق الزراعى والأقاليم ناتجة عن انقلاب حمولة سيارة نقل وانتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على تصفية الكثافات.

وجاري رفع الحمولة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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