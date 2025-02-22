المؤبد لشاب و3 سنوات سجنا لوالده في جريمة قتل بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار علي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية، يوسف الشيخ وكرم الطاهر وقاسم الشيخ، شاب بالسجن المؤبد، ومعاقبة والده بالسجن 3 سنوات في جريمة قتل بسبب خلافات على أرض زراعية بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تفاصيل قضية قنا

تعود أحداث القضية إلى 11 يونيه 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين يوسف.ا.م، ونجله أحمد، تهمة قتل، عوض الله.ا.خ، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات على حد فاصل لقطعة أرض زراعية، بقرية نجع سعيد بدشنا، كما وجهت جهات التحقيق للمتهمين تهمة الشروع في قتل نجل المجني عليه وحيازة أسلحة وطلقات نارية.

وتم إحالة القضية التي حملت رقم 9298 لسنة 2023، جنح دشنا، والمقيدة برقم 2195 لسنة 2023 كلي قنا إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم الأول بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد.

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