سفارة الدنمارك تحتفل بإطلاق الترجمة العربية لكتاب عن الملحن كارل نيلسن

استضافت سفارة الدنمارك في القاهرة واستوديو الدنمارك للدراسات والثقافة بمصر، بالشراكة مع بيت يكن، أكثر من 200 طفل من حي الدرب الأحمر للاحتفال بإطلاق الترجمة العربية لكتاب "كارل"، وهو كتاب مصور للأطفال عن الملحن الدنماركي الشهير وعازف الكمان كارل نيلسن.

وأشار بيان لسفارة الدنمارك بالقاهرة إلى أن الاحتفال تضمن عزفا على الكمان وقراءة من الكتاب الجديد، واستمتع الأطفال بوجبة من البرجر والبطاطس المقلية، وتؤكد هذه المبادرة على التزام السفارة واستوديو الدنمارك بتعزيز التبادل الثقافي وتعزيز الفنون والثقافة الدنماركية داخل المجتمع المحلي. ووفر الحدث فرصة فريدة للأطفال للتعرف على حياة كارل نيلسن الرائعة ومساهماته الموسيقية بطريقة جذابة وسهلة الفهم.

وقال إنجولف تويسن، مدير استوديو الدنمارك للدراسات والثقافة "يسعدنا أن نتعاون مع بيت يكن ونشارك هذا الاحتفال مع أطفال الدرب الأحمر. إن التواصل مع المجتمع المحلي هو أولوية بالنسبة لاستوديو الدنمارك للدراسات والثقافة بمصر، ونحن نؤمن أن التبادل الثقافي هو وسيلة قوية لبناء الجسور وتعزيز التفاهم".

ومن جانبه أوضح علاء الحبشي، أحد ملاك بيت يكن "إن قصة كارل نيلسن رمزية للغاية. فالقصص المشابهة لقصته، سواء من الدنمارك أو مصر أو أي مكان في العالم، تصبح ملهمة حقًا عندما يتم مشاركتها مع الأطفال. وبالنيابة عن مجتمع الدرب الأحمر، أتقدم بخالص امتناننا واحترامنا لاستوديو الدنمارك لعملهم في تعزيز الدور المجتمعي لبيت يكن في الدرب الأحمر".

وأشار البيان إلى أن استوديو الدنمارك للدراسات والثقافة افتتحه وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن رسميًا في سبتمبر 2024، ويقع في بيت يكن التاريخي في القاهرة.و يهدف الاستوديو إلى دعم المشاريع العلمية والثقافية التي تعزز العلاقات بين البلدين، وتوفير منصة للباحثين والفنانين الدنماركيين والمصريين للتعاون في مشاريع تسلط الضوء على علاقتهم وتقويها.

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