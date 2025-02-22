السبت 22 فبراير 2025
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اقتصاد

غرفة الأخشاب تبحث سبل التعاون مع مركز تكنولوجيا الأثاث وكلية الفنون التطبيقية بدمياط

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

قامت غرفة صناعة منتجات الأخشاب بزيارة لمركز تكنولوجيا الأثاث وكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، لبحث أوجه التعاون وتطوير قطاع صناعة الأثاث، في خطوة نحو تعزيز وتنمية الصناعة المحلية.

حضر الزيارة عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم الدكتورة أسماء فودة مديرة مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط، ومحمد مندي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب، والمهندسة نهى نهاد المدير التنفيذي للغرفة، وإكرامي فهمي مدير دعم مجتمع الأخشاب والأثاث، ومحمد حسن مدير المكتب بالغرفة.

وقالت الغرفة في بيان اليوم إنه تم خلال الزيارة الاتفاق على بحث الخطوات التنفيذية لبرنامج تدريبي متخصص في مجال تنجيد الأثاث، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع المركز، وذلك بهدف تطوير مهارات العاملين في هذا المجال ورفع مستوى جودة المنتجات.

 

وأشارت إلى أنه تم خلال الزيارة ايضًا لقاء مع  الدكتورة غادة الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، لبحث سبل التعاون بين الغرفة والكلية، وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون يتم من خلاله المشاركة في العملية التعليمية وتوفير الإرشاد لطلاب الكلية، مما يساهم في إعداد أجيال جديدة من الكفاءات المدربة والمؤهلة لسوق العمل.

وأكدت الغرفة أن هذه الزيارات والاجتماعات تأتي في إطار جهود الغرفة لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بصناعة الأثاث في دمياط، من أجل تطوير هذه الصناعة وتنميتها، ورفع مستوى جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

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