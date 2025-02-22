بمرتب 70 ألف ريال شهريًا، 51 فرصة عمل لأطباء وأخصائين وممرضات بالسعودية

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت،عن توفير 51 فرصة عمل جديدة في المملكة العربية السعودية من أطباء، وممرضين وأخصائين، من الجنسين، في تخصصات متنوعة، للعمل في "مجموعة الحقيل الطبي"، برواتب تصل إلى 70 ألف ريال كل شهر.

الشروط المطلوبة للتقديم

ودعا الوزير جبران الكوادر المصرية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة ارسال السيرة الذاتية pdf، على رقم الواتس: 01128467942، لمدة 5 أيام، من اليوم السبت الموافق 22-2-2025،حتى يوم الأربعاء الموافق 26-2-2025

وزارة العمل، فيتو

وأكد الوزير على أن فرص العمل هذه، توفرها مكاتب التمثيل العمالي بالخارج،بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،وأوضح أن الوزارة مستمرة في توفير فرص العمل للشباب المصري في إطار استراتيجيتها نحو التشغيل والتأهيل والتدريب بحسب احتياجات سوق العمل الخارجي.

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وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن هذه الفرص الجديدة توفر أيضا تأمين صحي،وسكن،ومواصلات، وراتب أساسي.

وأوضحت أن فرص العمل المتوفرة في هذه الطلبية الجديدة إلى السعودية تشمل ما يلي:

(6) أطباء جلدية (رجال ونساء) اخصائى أول وإستشارى، والراتب من 20000 إلى 60000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة،و السن من 25 إلى 40 سنة.

و(6) أطباء جراحة (رجال)، أخصائى أول وإستشاري، والراتب من 20000 إلى 6000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة،والسن من 25 إلى 40 سنة.

و(2) أطباء أنف وأذن وحنجرة، أخصائى أول وإستشارى،والراتب من 25000 الى 50000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة،والسن من 25 الى 40 سنة.

و(2) أطباء عقم والتهاب،إستشارى فقط،و الراتب من 40000 الى 70000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة،والسن من 25 الى 40 سنة

و(1) أطباء مسالك وصحة رجال، أخصائى أول إستشاري،والراتب من 20000 إلى 40000 ريال سعودي، طبقا لسنوات الخبرة،والسن من 25 الى 40 سنة.

و(25) تمريض نساء أخصائي تمريض بكالوريوس،و الراتب من 4000 إلى 5000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة،و السن من 21 حتى 30 سنة.

و(2) طبيبة نساء أخصائي نسائية،تخصص تجميل نسائي،و الراتب من 25000 الى 40000 ريال سعودي،طبقا لسنوات الخبرة،و السن من 21 الى 30 سنة.

و(2) طبيب أطفال أخصائى أول واستشاري،و الراتب من 22000 الى 42000 ريال سعودي،طبقا لسنوات الخبرة،والسن من 25 الى 40 سنة.

و(4) طوارئ أخصائى،و الراتب من 6000 الى 8000 ريال سعودى، طبقا لسنوات الخبرة،والسن من 21 حتى 30 سنة.

و(1) أخصائي أشعة،و الراتب من 10000 الى 15000 طبقا لسنوات الخبرة،والسن من 21 حتى 30 سنة.

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