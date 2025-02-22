السبت 22 فبراير 2025
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حوادث

تحقيقات مكثفة لكشف غموض العثور على جثمان شخص ملقى بالشارع في إمبابة

الطب الشرعي
الطب الشرعي

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في العثور على جثة شاب، ومصاب بجرح قطعي بالرقبة وطلق ناري في الرأس، على كورنيش إمبابة.

 

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

 

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

العثور على جثمان شخص ملقى بالشارع

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة إمبابة، يفيد بالعثور على جثمان شخص ملقى بالشارع، ومصاب بعدة إصابات ظاهرية.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين إصابة شاب يدعى رضوان بطلق ناري في الرأس وعلى رقبته علامات إصابة بآلة حادة.


وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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