تجديد حبس سائق ميكروباص بتهمة دهس شاب في المطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس سائق بتهمة دهس شاب في المطرية مما أسفر عن مصرعه، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بها كسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر ادعاء مصادمة.

بالفحص تبين أن المتوفى أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة المطرية اصطدمت به سيارة "ميكروباص" مجهولة، ولاذ قائدها بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو سائق (مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته السيارة المتسببة في الحادث.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة مشيرا إلى أنه فر هاربا خوفا من المساءلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استكمال التحقيقات.

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