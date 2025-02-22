مسلسلات رمضان 2025، خلافات بين دياب ومي عز الدين في قلبي ومفتاحه

مشاهد قليلة تفصل أسرة مسلسل قلبي ومفتاحه علي الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل، وتشهد أحداثه وجود خلافا بين مي عز الدين وزوجها دياب إلي أن يقوم بتطليقها ثلاث مرات، وتبدأ في البحث عن محلل لها.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

و يجسد النجم آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحه شخصية سائق بعد أن فقد عمله في مجال الأدوات الطبية إثر تداعيات جائحة كورونا

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبدالباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.

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