السكك الحديدية تعدل مواعيد بعض القطارات بداية من اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب قطاري 915 / 900 على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس، تزامنا مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك 2025 وحرصا من الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة.

وأكدت أنه اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 22/ 2/ 2025 تقرر تعديل تركيب قطار 915 (القاهرة / الإسكندرية) بتركيب (3 عربات درجة أولى مكيفة إسباني مطور + عربة بوفيه إسباني درجة ثانية مكيفة + 5 عربات درجة ثانية مكيفة إسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي.

كما تقرر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23/ 2/ 2025 تعديل تركيب قطار 900 (الإسكندرية / القاهرة) بنفس تركيب قطار 915 وبنفس جدوله الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.