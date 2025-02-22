السبت 22 فبراير 2025
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أخبار مصر

لمشجعى الأهلى والزمالك تعديل على خريطة تشغيل المترو تعرف على التفاصيل

مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك
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أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق تعديل مواعيد تشغيل المترو اليوم السبت، بالتزامن مع مباراة الأهلي والزمالك للتيسير على المشجعين. 

وقالت الشركة في بيان: “القمة تشتعل من جديد!.. يوم السبت الساعة 7مساءً الأهلي هيلعب مع الزمالك في إستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري المصري.. بنفكركم إن محطاتنا - وخصوصًا محطة الإستاد - جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة.. هيتوفر قطار كل ٤ دقائق ونصف قبل وبعد كل مباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت. أما اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ٩ دقائق.

وتابعت: “الأجواء حماسية، شجع فريقك وإحنا مستعدين نوصلكم بأسرع وأريح وسيلة!”.

واختتمت الشركة: "شجعوا فريقكم واستمتعوا مع الخط الأخضر الثالث وآر إيه تي بي ديف للنقل كايرو".

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