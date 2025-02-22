المستشار أشرف عيسى يهنئ القضاة الفائزين بانتخابات التجديد الثلثي ويدعو إلى التعاون لتعزيز دور النادي

هنأ المستشار أشرف عيسى رئيس محكمة جنايات اقتصادية القاهرة، والأمين العام للجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة، القضاة الفائزون بانتخابات التجديد الثلثي، والذي أجريت أمس الجمعة.

وأكد المستشار أشرف عيسى أن الفائزين قد حازوا ثقة الجمعية العمومية للنادي، متمنيًا لهم النجاح في أداء مهامهم وخدمة القضاة وتعزيز دور النادي في الدفاع عن استقلال القضاء ورعاية مصالح أعضائه.

كما أعرب عن تقديره للمشاركين في الانتخابات الذين لم يحالفهم التوفيق، مؤكدًا أن جهودهم ستظل محل تقدير واحترام، وأن خدمة القضاء لا تقتصر على المناصب، بل هي رسالة مستمرة يقدمها كل قاضٍ بإخلاص.

وأضاف، إن نجاح هذه الانتخابات لم يكن ليكتمل إلا بروحكم العالية وإيمانكم العميق بدور النادي، وأدعو الجميع إلى التكاتف والتعاون من أجل العمل المشترك لما فيه الخير لهذا الكيان العريق، فالنادي بيتنا جميعًا، ومسؤولية النهوض به لا تقع على عاتق مجلس إدارته فقط، بل هي مسؤولية كل قاضٍ يحمل في قلبه حب القضاء وحرصه على استقلاله وكرامته.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، مساء أمس الجمعة، فوز المستشار أبو الحسين قايد بمنصب رئاسة النادي بالتزكية.

كما أعلنت اللجنة القضائية فوز على مقعد المستشارين كل من المستشار شادي خليفة، والمستشار محمود محمد المرغني.

وعلى مقعد رؤساء المحاكم والقضاة، فاز كل من المستشار محمد صلاح، والمستشار محمد فاروق، وعلى مقعد النيابة، فاز المستشار رامي حسن، والمستشار محمد أبو الدهب.

وشهدت انتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر، إقبالًا ملحوظًا من جانب أعضاء النادي من المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، على الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع حتى منتصف اليوم الانتخابي.

يشار إلى أن انتخابات التجديد الثُلثي لنادي القضاة أجريت على 6 مقاعد بمجلس إدارة النادي، حيث يتنافس 29 مرشحا من المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة، على مقعدين مخصصين للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.

ويترأس المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على الانتخابات، وتضم اللجنة في عضويتها كلًّا من: المستشار الدكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقاً، والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار يوسف عثمان رئيس محكمة الاستئناف سابقًا، والمستشار محسن مبروك رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف سابقًا، والمستشار عبد العزيز إبراهيم طنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار عادل السعيد رئيس محكمة الاستئناف سابقًا.

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