المستشار رضا شوكت: قضاء مصر مستقل تماما بحكم الدستور والقانون

أكد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر، أن قضاء مصر مستقل تمامًا بحكم الدستور والقانون والممارسة الواقعية، وأن القضاة لا يبتغون أي مزايا أو مناصب وأن قبلتهم جميعًا تحقيق العدل.



جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار محمد رضا شوكت خلال إعلان نتائج انتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة نادي القضاة والتي أجريت على ستة مقاعد توزعت على مقعدين للمستشارين ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.



وقال المستشار محمد رضا شوكت، إن قضاة مصر هم أولى الناس باحترام الشرعية والقانون، داعيا جموع القضاة لأن يكون القدوة التي يحتذى بها لاحترام الفصل بين السلطات وإعلاء القيم الدستورية.



وأضاف أن القضاة هم حراس القانون والحريات والدستور، برسالة سامية تتمثل في تحقيق العدالة التي هي السياج لتحقيق الاستقرار وبها تنمو الدولة ويتحقق الحكم الرشيد.



وأشار إلى أن قضاة مصر يصطفون خلف الوطن بوصفهم جنود الحق ويترفعون دومًا عن المسائل الشخصية؛ فداءً للوطن، مشددًا على أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية التي حملت على كاهلها الدفاع عن استقلال الأوطان وحرماتها، وموجهًا الشكر والتقدير للقيادة السياسية عن موقفها الذي يعكس الوطنية الخالصة حفاظًا على استقلال الوطن ومقدرات الدول العربية والإسلامية.



وقال إن الظروف الصعبة هي سمة العصر في غالبية دول العالم، وأن قضاة مصر هم القدوة التي يتطلع إليها المصريون جميعًا، ومؤكدًا أن القضاة يد واحدة ومتكاتفين وينشرون الانتماء والولاء للوطن، وليس من بينهم من يشق الصف ويدعو للتشرذم.

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