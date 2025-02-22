5 أوراق رابحة للزمالك أمام الأهلي.. زيزو رهان بيسيرو في قمة الليلة.. وخبرات عبد الله السعيد تحسم المواجهة

يستعد فريق الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي الأهلي في المباراة المنتظرة التي تقام في السابعة مساء اليوم السبت على إستاد القاهرة، في إطار المنافسات المحلية.

وتحمل المباراة في طياتها أهمية كبيرة لكل من الفريقين، ويعتمد الزمالك على مجموعة من الأوراق الرابحة لتحقيق الانتصار على الأهلي، سواء على مستوى الخبرات أو القوة الهجومية.

فيتو تستعرض أبرز خمس أوراق رابحة لدى الزمالك في هذه المواجهة.

أحمد مصطفى زيزو

أحمد زيزو يعتبر واحدًا من أبرز اللاعبين في فريق الزمالك في الوقت الحالي، حيث يمتلك مهارات فنية عالية ويُعد من أكثر اللاعبين تأثيرًا في المباريات الكبيرة.

زيزو يعد سلاحًا مهمًا للزمالك على الجبهة الهجومية، حيث يمكنه صناعة الفرص لزملائه وكذلك التسجيل من أي وضعية، قدرته على التحرك في المساحات الضيقة ومراوغة لاعبي الخصم تجعل منه تهديدًا دائمًا لدفاعات الأهلي، ومن المتوقع أن يكون له دور كبير في قلب موازين المباراة لصالح الزمالك.

عبدالله السعيد

رغم تقدمه في السن، إلا أن عبدالله السعيد ما زال أحد أبرز اللاعبين في مصر ويتميز بقدرة فائقة على التحكم في مجريات المباريات، خاصة في المباريات الكبيرة ضد الأهلي.

السعيد يتمتع بقدرة على التمرير الدقيق، وصناعة الفرص، فضلًا عن تسديداته القوية والمركزة من خارج منطقة الجزاء، خبرته الطويلة في المباريات الكبرى تجعله عنصرًا حاسمًا يمكنه أن يحدث الفارق في أي لحظة، سواء في تمريرات حاسمة أو في تسديدات مفاجئة نحو مرمى الأهلي.

أحمد الجفالي

أحمد الجفالي هو أحد اللاعبين الجدد الذين يقدمون مستويات رائعة مع فريق الزمالك في الفترة الأخيرة.

النجم التونسي يتمتع بقدرة كبيرة، سيشكل الجفالي قوة هجومية للزمالك امام الأهلي، وهو قادر على التعامل مع مدافعي الفريق الأحمر ببراعة، كما أن سرعته في الارتداد الدفاعي تعزز من قدرته على مساندة الفريق في الدفاع أيضًا، ما يجعله أحد الأوراق الرابحة التي يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا

محمود بنتايك

محمود بنتايك يعد من أفضل المدافعين والظهير الأيسر للزمالك في الدوري المصري في الوقت الحالي، اللاعب المغربي يمتلك سرعة فائقة، إضافة إلى مهاراته في إنهاء الهجمات بشكل حاسم مع الأهلي الذي يمتلك دفاعًا قويًا، ستكون مهمة بنتايك في قلب هجوم الزمالك صعبة لكنها غير مستحيلة، حيث يُتوقع منه أن يشكل تهديدًا مستمرًا لمدافعي الأهلي.

تحركاته الذكية في المساحات، وقدرته على تجاوز المدافعين، قد تمنح الزمالك فرصة كبيرة للتهديد على مرمى الشناوي.

سيف الجزيري

سيف الجزيري يُعد من الأوراق الرابحة الهجومية في الزمالك، خاصة في المباريات الكبيرة مثل مباراة الأهلي اليوم حيث يمتاز الجزيري بالقوة البدنية والقدرة على اللعب تحت ضغط، كما يتمتع بقدرة عالية على التمركز داخل منطقة الجزاء.

ويملك الجزيري موهبة تحويل الفرص الضئيلة إلى أهداف، مما يجعله لاعبًا حاسمًا في المباريات الحاسمة. إلى جانب ذلك، يتمتع الجزيري بقدرة على المساهمة في الهجوم الجماعي، ما يجعله جزءًا أساسيًا في طريقة لعب الزمالك ضد الأهلي.

ومباراة الزمالك والأهلي تقام اليوم في السابعة مساءً على إستاد القاهرة تعد من أقوى اللقاءات في الدوري المصري، ومع وجود هذه الأوراق الرابحة لدى الزمالك، فإن الفريق يملك الفرصة لتحقيق الفوز بوجود لاعبين مثل أحمد زيزو، عبدالله السعيد، أحمد الجفالي، محمود بنتايك، وسيف الجزيري، من المتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والندية، والكل ينتظر معرفة من سيكون له الكلمة العليا في هذه المواجهة الكبيرة.

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