السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يحسم موقف نجمه من قمة الليلة أمام الأهلي

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن مصطفى شلبي، جناح الفريق، أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة القمة اليوم  أمام الأهلي في الدوري المصري، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة.

وكان شلبي قد عانى مؤخرًا من إجهاد في العضلة الضامة، مما أبعده عن المشاركة في المباراة السابقة أمام بتروجت.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو قد اطمأن على جاهزية شلبي بعد استكماله البرنامج التأهيلي الخاص بإصابته.

وأشار إلى أن اللاعب خضع لجلسات علاجية ومتابعة دقيقة، مما مكنه من استعادة لياقته البدنية بالكامل.

ويعد شلبي من العناصر الهامة في صفوف الزمالك، ويمثل إضافة قوية للفريق في المباريات الكبرى مثل مباراة الأهلي.

من المتوقع أن يكون له دور مؤثر في اللقاء المرتقب، سواء في صناعة الفرص أو في التحرك الهجومي، حيث يعول عليه الجهاز الفني لإحداث الفارق في هذا اللقاء الهام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي الزمالك الزمالك مصطفي شلبي مباراة القمة اليوم الأهلي جوزيه بيسيرو

مواد متعلقة

إصابة نجم الأهلي قبل مباراة القمة مع الزمالك واستبعاده من قائمة الفريق

شاهد مران الزمالك الختامي استعدادا لمواجهة الأهلي بالدوري

الزمالك يختتم تدريباته بمعسكر الإسماعيلية ويعود للقاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي

الأكثر قراءة

إصابة 5 عمال بحروق إثر انفجار غلاية مياه بمصنع غزل المحلة

أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت, هذا العيار يسجل 4731 جنيها

7 نصائح وإرشادات هامة من الكهرباء للمواطنين بشأن العدادات مسبقة الدفع

10 سنوات في قبضة المقاومة، لحظة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي أفيرا منغيستو ضمن صفقة التبادل بغزة

رزم رزم، ما قصة الأموال التي يوزعها محمد رمضان في الشارع (فيديو)

الزمالك يحسم موقف نجمه من قمة الليلة أمام الأهلي

لمشجعى الأهلى والزمالك تعديل على خريطة تشغيل المترو تعرف على التفاصيل

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

سنراك في المحكمة، تهديد على الهواء بين ترامب وحاكمة ولاية مين بسبب المتحولين جنسيا (فيديو)

وداعا للازدحام، سيارة طائرة تحلق فوق المركبات في أول اختبار ناجح والسعر مفاجأة (فيديو)

بطريقة مسلسل "بريزون بريك" الشهير، لحظة هروب متهم من نافذة المحكمة (فيديو)

طبيب البابا فرنسيس: حالته مستقرة ولا يواجه خطر الموت

المزيد

خدمات

المزيد

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية