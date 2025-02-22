الزمالك يحسم موقف نجمه من قمة الليلة أمام الأهلي

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن مصطفى شلبي، جناح الفريق، أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة القمة اليوم أمام الأهلي في الدوري المصري، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة.

وكان شلبي قد عانى مؤخرًا من إجهاد في العضلة الضامة، مما أبعده عن المشاركة في المباراة السابقة أمام بتروجت.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو قد اطمأن على جاهزية شلبي بعد استكماله البرنامج التأهيلي الخاص بإصابته.

وأشار إلى أن اللاعب خضع لجلسات علاجية ومتابعة دقيقة، مما مكنه من استعادة لياقته البدنية بالكامل.

ويعد شلبي من العناصر الهامة في صفوف الزمالك، ويمثل إضافة قوية للفريق في المباريات الكبرى مثل مباراة الأهلي.

من المتوقع أن يكون له دور مؤثر في اللقاء المرتقب، سواء في صناعة الفرص أو في التحرك الهجومي، حيث يعول عليه الجهاز الفني لإحداث الفارق في هذا اللقاء الهام.

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