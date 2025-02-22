بيسيرو يواجه أول قمة مع الزمالك أمام الأهلي.. تاريخ طويل في الديربيات

يخوض المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، أول مباراة قمة مع نادي الزمالك، عندما يلتقي الأهلي في المباراة المرتقبة، اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

هذه المباراة ستكون الأولى لبيسيرو في قيادة الزمالك في ديربي الكرة المصرية بعد انتقاله لتدريب الفريق في بداية الموسم، ويأمل أن يكون له دور كبير في توجيه فريقه لتحقيق الفوز في هذا اللقاء الهام.

ومن المثير أن بيسيرو قد سبق له تدريب الأهلي لفترة، لكنه لم يقم بقيادة الفريق في أي مباراة ديربي ضد الزمالك، حيث غادر النادي قبل المواجهة مع الأبيض.

ولكن بيسيرو لا يعد غريبًا على المباريات الكبيرة، حيث خاض العديد من الديربيات في مسيرته التدريبية مع أندية أخرى.

طيلة مسيرته مع كرة القدم، خاض بيسيرو 17 ديربيًا مع 6 فرق كبيرة، وحقق نتائج جيدة في معظم هذه المباريات، حيث فاز في 7 مباريات، تعادل في 6 مباريات، وخسر في 4 مباريات فقط، مما يعكس كفاءته العالية في التعامل مع المباريات الكبرى.

فيتو تستعرض أبرز الديربيات في تاريخ بيسيرو:

• مع سبورتينج لشبونة ضد بنفيكا: خاض 5 مباريات (فاز في 2، تعادل في 2، وخسر في 1).

• مع الهلال ضد النصر: مباراة واحدة (فاز في 1).

• مع باناثينايكوس ضد أولمبياكوس: 3 مباريات (تعادل في 2، وخسر في 1).

• مع رابيد بوخارست ضد ستيوا بوخارست: مباراة واحدة (تعادل في 1).

• مع سبورتينج براجا ضد فيتوريا جيماريش: 5 مباريات (فاز في 3، تعادل في 1، وخسر في 1).

• مع الوحدة ضد العين: مباراتان (فاز في 1، وخسر في 1).

تاريخ بيسيرو في الديربيات يعكس قدرته على التعامل مع المباريات ذات الضغط العالي، وهو ما يمنحه الثقة في خوض أول ديربي له في مصر ضد الأهلي، الفارق سيكون في التكيف مع خصائص ديربي القاهرة، وهو التحدي الأكبر في مسيرته مع الزمالك حتى الآن.

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