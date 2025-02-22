السبت 22 فبراير 2025
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رياضة

شيكابالا يدعم لاعبي الزمالك معنويًا قبل لقاء الأهلي

شيكابالا
شيكابالا

أكد محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائد فريق الزمالك، دعمه الكامل للاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي اليوم في الدوري المصري الممتاز.

ورغم استبعاده من القائمة بسبب الإصابة التي يعاني منها في الفترة الأخيرة، إلا أن شيكابالا حرص على تحفيز زملائه في الفريق، مؤكدًا لهم ضرورة القتال من أجل الفوز بالمباراة.

وأوضح شيكابالا للاعبي الزمالك في حديثه معهم أن المباراة تمثل فرصة كبيرة للفريق لتصحيح المسار والعودة إلى تحقيق الانتصارات بعد سلسلة من النتائج غير المرضية.

وأشار قائد الفريق في حديثه مع لاعبي الزمالك، إلى أهمية اللقاء بالنسبة لجماهير النادي والضغط الكبير الذي يشعر به الفريق في هذه الفترة، مطالبًا اللاعبين بالتركيز وإظهار روح القتال والعزيمة داخل الملعب.

ورغم غيابه عن اللقاء، إلا أن شيكابالا يبقى من العناصر المؤثرة في تحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم، وكان له دور كبير في تحفيز الفريق خلال المباريات السابقة.

ويسعى الزمالك تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو إلى تحقيق الفوز في القمة المرتقبة لتدعيم موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري.

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