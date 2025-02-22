السبت 22 فبراير 2025
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رياضة

بيسيرو يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

بيسيرو
بيسيرو

حذر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، مدافعي الفريق من خطورة مهاجمي الأهلي قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي جلسة فنية خاصة، وجه بيسيرو تعليمات صارمة لرباعي الدفاع، حسام عبد المجيد، محمود حمدي “الونش”، صلاح مصدق، وعمر جابر، بضرورة التعامل بحذر شديد مع المهاجمين المميزين في الفريق الأحمر.

وأشار بيسيرو إلى أن الأهلي يمتلك مجموعة من اللاعبين الذين يجيدون التحركات السريعة داخل منطقة الجزاء، ويشكلون تهديدًا كبيرًا على دفاعات أي فريق، مثل امام عاشور وحسين الشحات واشرف بن شرقي، كما أكد على ضرورة مراقبة تحركات لاعبي الأهلي بشكل جيد لتفادي الهجمات المرتدة السريعة التي يعتمد عليها الفريق الأحمر بشكل كبير.

كما طلب بيسيرو من مدافعيه الحذر من الكرات العرضية والركلات الثابتة، التي يشكل فيها لاعبو الأهلي خطرًا كبيرًا، خاصة مع وجود لاعبين مميزين في الهواء مثل ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، وطالب بيسيرو بضرورة ضغط الأهلي في وسط الملعب وعدم السماح لهم بالاستحواذ على الكرة لفترات طويلة، لتقليل فرص انطلاق مهاجميهم بشكل مريح.

وأضاف بيسيرو أنه يثق في قدرة مدافعي الزمالك على تنفيذ التعليمات بحرفية، لكنه شدد على ضرورة التركيز الكامل طوال المباراة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، خصوصًا أن اللقاء يعد من أهم المباريات في موسم الفريق

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