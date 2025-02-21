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الدوري الإنجليزي، برينتفورد يضرب ليستر سيتي 0/3 في الشوط الأول

ليستر سيتي وبرينتفورد،
ليستر سيتي وبرينتفورد، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة ليستر سيتي ضد برينتفورد بنتيجة 0/3 للأخير، في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب كينج باور، ضمن لقاءات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية برينتفورد في شباك ليستر سيتي، يوان ويسا وبريان مبيومو وكريستيان نورجارد في الدقائق 17 و27 و32.

تشكيل ليستر سيتي ضد برينتفورد 

حراسة المرمى: مادس هيرمانسن.

خط الدفاع: ويو كوليبالي د، ميمح أوكولي، ووت فايس، فيكتور كريستيانسن.

خط الوسط: ويلفريد نديدي، بوباكاري سوماري، بلال الخنوس، بوبي دي كوردوفا ريد.

خط الهجوم: جوردان أيو، جيمي فاردي.

تشكيل برينتفورد أمام ليستر سيتي 

حراسة المرمى: مارك فليكين.

خط الدفاع: كريستوفر أجر، ناثان كولينز، إيثان بينوك.

خط الوسط: فيتالي جانيلت، كريستيان نورجارد، ميكيل دامسجارد، كيفن شايد.

خط الهجوم: يوان ويسا، كين لويس بوتر، بريان مبيومو.

 

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ليستر سيتي برينتفورد الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

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