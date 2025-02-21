أخبار الرياضة اليوم،بن شرقي يقود قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في القمة، فوز إنبي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قائمة القلعة الحمراء لمواجهة نظيره نادي الزمالك، غدا السبت، على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد أشرف بن شرقي لأول مرة منذ انضمامه للفريق في الانتقالات الشتوية الماضية وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قائمة القلعة الحمراء لمواجهة نظيره نادي الزمالك، غدا السبت، على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد الجهاز الفني للفريق لأحد أبرز النجوم بعد تعرضه للإصابة في آخر مران.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره المغلق بالإسماعيلية مساء اليوم الجمعة، استعدادًا للقاء الأهلي غدا في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك فيديو لملخص مران الأبيض استعدادًا لمواجهة الأهلي.

انتهت مباراة بتروجت ضد حرس الحدود بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على ملعب الكلية الحربية، في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي بتروجت، هادي رياض وأحمد فاروق في الدقيقتين 9 و87، بينما أحرز هدفي حرس الحدود، حازم العسكري وعمرو جمال في الدقيقتين 45 و90+1.

حقق فريق نادي البنك الأهلي فوزا كبيرا على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة قوية ومثيرة من كلا الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، موعد إعلان أسماء اللاعبين المحترفين، المقرر استدعاؤهم لمعسكر الفراعنة المقبل؛ استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

انتهت مباراة إنبي ضد سموحة بنتيجة 0/1 للفريق البترولي، في المباراة التي جرت على ملعب بتروسبورت، اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

أضاع مودي ناصر، لاعب وسط إنبي، للطرد في الدقيقة 12، وسجل أحمد العجوز هدف الفريق البترولي في الدقيقة 56 من ضربة جزاء، وأضاع عبد الكبير الوادي ضربة جزاء لفريق سموحة في الدقيقة 24.

تعادل فريق مودرن سبورت وفاركو سلبيا في افتتاح الجولة الـ 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز باستاد حرس الحدود بالمكس.

استكمل فريق مودرن سبورت المباراة منذ الدقيقة 86 بعشرة لاعبين فقط بعد إصابة لاعب الفريق طارق محمد والذي لم يستطع إكمال المباراة وكان الجهاز الفني قد أجرى التغييرات ولم يكن متاحا تغييرات أخرى للفريق.

علق ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق على مباراة القمة المنتظرة أمام النادي الأهلي، والمقرر إقامتها غدا السبت ضمن منافسات الدوري الممتاز.

كتب ممدوح عباس عبر صفحته الرسمية على"إكس": قائدو الجيوش يديرون معاركهم من غرف العمليات، الزمالك يفتقد غياب الفريق أول محمود عبد الرازق شيكابالا قائد جيش الزمالك الكروي لعل المانع خير.

سقط فريق النصر في فخ الخسارة أمام الاتفاق، بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي.

يحتل فريق المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة في المقابل يتواجد الاتفاق في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

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