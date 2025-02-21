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رياضة

توفيق محمد رجل مباراة بتروجت وحرس الحدود في الدوري الممتاز

بتروجت، فيتو
بتروجت، فيتو

حصد توفيق محمد ظهير أيسر فريق بتروجت، جائزة رجل مباراة فريقه أمام حرس الحدود، التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

توفيق محمد ظهر بمستوى رائع 

وظهر توفيق محمد، بأداء مميز للغاية رفقة بتروجت أمام حرس الحدود، ليتوّج بجائزة رجل المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

سجل بتروجت هدف التقدم عن طريق هادي رياض عند الدقيقة 9، قبل أن يتعادل حازم محمد لصالح حرس الحدود بالدقيقة 45 من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل أحمد فاروق هدف بترجت الثاني عند الدقيقة 87، قبل أن يدرك عمرو جمال التعادل لحرس الحدود بالدقيقة 90+2 من زمن المباراة.

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توفيق محمد بتروجت حرس الحدود الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

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