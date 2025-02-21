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ثقافة وفنون

حلقة نقاشية عن الإنتاج وتجديد شباب السينما المصرية بالأعلى للثقافة

المجلس الأعلى للثقافة،
المجلس الأعلى للثقافة، فيتو

تعقد لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها المخرج هشام عبد الخالق، حلقة نقاشية بعنوان "الإنتاج وتجديد شباب السينما المصرية"، وذلك بعد غدا الأحد الموافق 23  فبراير الجاري بقاعة المجلس في الساعة السادسة مساء. 

الإنتاج وتجديد شباب السينما المصرية

و تتناول الحلقة المحاور الأتية:-
- المحور الأول.. السينما المصرية فى مفترق الطرق.
- المحور الثانى.. كيف نغير معدلات الإنتاج التقليدية.
- المحور الثالث.. البحث عن وجوه جديدة.
- المحور الرابع  .. دور الدولة فى رعاية شباب السينما.
- المحور الخامس.. جمهور السينما الجديد.. ماذا يريد.

و يدير الحلقة الناقد  عصام زكريا، ويأتي المشاركون بها كالتالي: 
-المنتج  أحمد فهمى 
- الفنانة المنتجة صاحبة الشركة العربية للأنتاج  إسعاد يونس 
 المنتجة  شاهيناز العقاد 
-المنتج والمخرج شريف مندور
-المنتج طارق الجنايني. 
المنتج والمخرج  كريم السبكي.

السيناريست والمنتج محمد حفظي.

 محمد عبد الرحمن منتج سينمائى.

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الأعلى للثقافة المخرج هشام عبد الخالق السينما المصرية لجنة السينما المجلس الأعلى للثقافة

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