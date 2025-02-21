الجمعة 21 فبراير 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في العمرانية

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة بالعمرانية


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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