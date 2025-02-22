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حوادث

اليوم، ثاني جلسات محاكمة 11 مهندسا ومهندسة في قضية حي العجمي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنح العامرية أول غرب الإسكندرية، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة 11 مهندسًا ومهندسة في القضية رقم  31270/2024  المقيدة برقم 8306 لسنة 2022 إداري عامرية أول.

 

قضية حي العجمي

وجاء قرار التأجيل بعد أن قدم محامي حي العجمي أوراقًا تفيد بوفاة اثنين من المهندسين دون أن تخطر النيابة بذلك، وبطلان إقامة إجراءات الدعوي لاستبعاد المتهمين الأساسيين المقدم ضدهم البلاغات والشكاوي، وهم مسئولو جمعية 6 أكتوبر، ووجود إجراءات فعلية اتخذها مهندسو الحي في كل مخالفة تمت حسب قانون البناء المحالين عليه، بالإضافة إلى أن الإجراءات الإدارية تعيق أي تحرك سريع بحسب قانون الإدارة المحلية.

 

وتعود وقائع القضية منذ عام 2018 عندما تقدم أحد قاطني مدينة 6 أكتوبر ببلاغ للكسب غير المشروع ونيابة العامرية أول والرقابة الإدارية، ضد مسؤولي الجمعية والإدارة الهندسية بحي العجمي، البناء المخالف وتحويل الشاليهات إلى محلات وعدم تنفيذ قرارات بالإزالة والتربح من ذلك

وخلال التحقيقات استبعد المحامي العام  مسئولو جمعية ٦ أكتوبر وجرى إدراج 17 مهندسًا ومهندسة من الذين تعاقبوا علي متابعة مدينة ٦ أكتوبر خلال السنوات  من عام 2011 إلى عام 2024، ثم استبعدت التحقيقات 6 منهم وجرت إحالة 11 من العاملين بالإدارة الهندسية إلى محكمة الجنح طبقًا لمواد القانون 99 و113 من قانون البناء رقم 119 لعام 2008، للتحقيق معهم في مخالفات للبناء والاستيلاء على أراضي الإصلاح الزراعي وتحويل الشاليهات إلى محلات.

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