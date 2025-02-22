السبت 22 فبراير 2025
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أخبار مصر

بدءا من اليوم، تعديلات كبيرة في بعض قطارات السكك الحديد استعدادا لرمضان 2025

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب قطاري 915 / 900 على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس، تزامنا مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك 2025 وحرصا من الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة.

 

وأكدت أن اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 22/ 2/ 2025 تقرر تعديل تركيب قطار 915 (القاهرة / الإسكندرية) بتركيب (3 عربات درجة أولى مكيفة إسباني مطور + عربة بوفيه إسباني درجة ثانية مكيفة + 5 عربات درجة ثانية مكيفة إسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي.

كما تقرر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23/ 2/ 2025 تعديل تركيب قطار 900 (الإسكندرية / القاهرة) بنفس تركيب قطار 915 وبنفس جدوله الحالي.

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