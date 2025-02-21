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رياضة

حرس الحدود يخطف التعادل من بتروجت 2/2 في الدوري الممتاز

بتروجت وحرس الحدود،
بتروجت وحرس الحدود، فيتو

انتهت مباراة بتروجت ضد حرس الحدود بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على ملعب الكلية الحربية، في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي بتروجت، هادي رياض وأحمد فاروق في الدقيقتين 9 و87، بينما أحرز هدفي حرس الحدود، حازم العسكري وعمرو جمال في الدقيقتين 45 و90+1.

 

تشكيل حرس الحدود أمام بتروجت

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد سامي – محمد الدغيمي – عبد الرحمن جودة – إبراهيم عبد الحكيم.

خط الوسط: محمد مجلي – فوزي الحناوي – إيزي إيميكا.

خط الهجوم: تريسور موفوسي – حازم العسكري – فرانك إيتوجا.

تشكيل بتروجت ضد حرس الحدود

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد قناوي، هادى رياض، توفيق محمد، أحمد بحبح.

خط الوسط: رشاد المتولى، حامد حمدان، محمد على عكاشة، أدهم حامد

خط الهجوم:  إسماعيل بامبا، جبريل شيكودي.

وضمت دكة بدلاء بتروجت: محمد خليفة، شيمزى كيليتشي، عبد الله محمود، خالد أبو زيادة، زياد فرج، إسلام عبد الله، مصطفى الجمل، أحمد فاروق، إسلام هشام.

ترتيب بتروجت وحرس الحدود

بهذه النتيجة، يحتل فريق بتروجت بقيادة مديره الفني سيد عيد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني محمد يوسف المركز السادس برصيد 22 نقطة.

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