تشكيل حرس الحدود لمباراة بتروجت في الدوري المصري الممتاز

أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بتروجت، مساء اليوم الجمعة، في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل حرس الحدود أمام بتروجت

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد سامي – محمد الدغيمي – عبد الرحمن جودة – إبراهيم عبد الحكيم.

خط الوسط: محمد مجلي – فوزي الحناوي – إيزي إيميكا.

خط الهجوم: تريسور موفوسي – حازم العسكري – فرانك إيتوجا.

تشكيل بتروجت ضد حرس الحدود

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد قناوي، هادى رياض، توفيق محمد، أحمد بحبح.

خط الوسط: رشاد المتولى، حامد حمدان، محمد على عكاشة، أدهم حامد

خط الهجوم: إسماعيل بامبا، جبريل شيكودي.

وضمت دكة بدلاء بتروجت: محمد خليفة، شيمزى كيليتشي، عبد الله محمود، خالد أبو زيادة، زياد فرج، إسلام عبد الله، مصطفى الجمل، أحمد فاروق، إسلام هشام.

ترتيب بتروجت وحرس الحدود

ويحتل فريق بتروجت المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني محمد يوسف المركز السابع برصيد 21 نقطة.

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