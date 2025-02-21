الجمعة 21 فبراير 2025
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أخبار مصر

السكك الحديدية تعلن تعديل تركيب قطاري 915- 900 على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس

قطار
قطار
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب قطارى 915 / 900 على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس، وذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات المهندس / محمد عامر رئيس الهيئة.

حيث تقرر اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22/ 2/ 2025 تعديل تركيب قطار 915 (القاهرة / الإسكندرية) بتركيب ( 3 عربات درجة أولي مكيفة إسباني مطور + عربة بوفيه أسباني درجة ثانية مكيفة + 5 عربات درجة ثانية مكيفة إسباني مطور ) وبنفس جدوله الحالي.

كما تقرر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23/ 2/ 2025 تعديل تركيب قطار 900 ( الإسكندرية / القاهرة ) بنفس تركيب قطار 915 وبنفس جدوله الحالي.

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