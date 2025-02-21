محافظ سوهاج يتفقد إحدى شركات الإنتاج الداجني ويوجه بطرح منتجاتها بمعارض أهلا رمضان

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم بحي الكوثر، إحدى شركات الإنتاج والتوزيع الداجني بحى الكوثر بسوهاج.

وخلال الزيارة، اطلع المحافظ على سير العمل داخل الشركة، كما تفقد أبرز المنتجات التي يتم تصنيعها، ومنها بيض المائدة الأورجنك، وهو أحد المنتجات التي يتم توريدها إلى كبرى المطاعم والفنادق.

ووجه المحافظ بسرعة توريد ذات المنتج إلى منافذ "أهلا رمضان"، ومنافذ سوق اليوم الواحد بنطاق المحافظة بسعر 155 جنيهًا فقط للطبق، وذلك ضمن خطة المحافظة لتقديم أفضل مستوى من المنتجات المحلية وتوفيرها بأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق.

وأكد المحافظ أهمية الالتقاء بالمستثمرين والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم، مشيرًا إلى دعم المحافظة المستمر لكافة المشروعات التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

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