الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنبي بـ 10 لاعبين يحقق فوزا مثيرا على سموحة 0/1 في الدوري الممتاز

إنبي وسموحة، فيتو
إنبي وسموحة، فيتو

انتهت مباراة إنبي ضد سموحة بنتيجة 0/1 للفريق البترولي، في المباراة التي جرت على ملعب بتروسبورت، اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

تعرض مودي ناصر، لاعب وسط إنبي، للطرد في الدقيقة 12، وسجل أحمد العجوز هدف الفريق البترولي في الدقيقة 56 من ضربة جزاء، وأضاع عبد الكبير الوادي ضربة جزاء لفريق سموحة في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 90 أضاع أحمد العجوز ضربة جزاء لفريق إنبي، الذي حقق أول فوز له تحت قيادة مدربه محمد إسماعيل في 11 مباراة.

تشكيل إنبي ضد سموحة

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: محمد سمير عبد الوهاب – أحمد كالوشا – محمد حامد – محمد سمير سعد.

خط الوسط: زياد كمال – أحمد العجوز – مودي ناصر.

خط الهجوم: محمد شريف حتحوت – أحمد زكي – رفيق كابو.

وتواجد على مقاعد البدلاء، رمضان مصطفى وأحمد صبيحة وسيف سفاجا وعلي محمود ويوسف لبيب وصلاح زايد ومحمد أوسام وشيكو محارب وأحمد جمال.

تشكيل سموحة أمام إنبي

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: إسلام عطية – محمد ربيعه – شريف رضا – بركات حجاج.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد سعيد مكرونة – دوكو دودو.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي – مصطفى البدري – صامويل أمادي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أنبي سموحة انبي ضد سموحة الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

مواد متعلقة

تعرف على تشكيل إنبي لمواجهة سموحة بالدوري المصري

أحمد عاطف وحسام حسن يقودان هجوم مودرن سبورت أمام فاركو بالدوري المصري

أماكن دخول جمهور الأهلي والزمالك استاد القاهرة لحضور مباراة القمة

بشير التابعي: التعادل مع الأهلي في القمة مكسب للزمالك

الأكثر قراءة

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر

بدء صرف مرتبات فبراير 2025 الأحد المقبل

نشوب حريق بكوبري مشاة المترو بشبرا الخيمة

حقيقة كسر شهادات الادخار والودائع للمتوفين في البنوك تلقائيا

وفاة أحمد برجاوي كبير مخرجي قناة الأهلي

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بسوهاج (صور)

عائلة شيري بيباس تشن هجومًا حادًا على حكومة نتنياهو

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب بعد توقف عضلة القلب (صور)

منوعات

المزيد

بعد تسببه في وفاة العشرات، أزمة الكحول المغشوش تتفاقم في تركيا

أستراليا تغير اسم الإعصار لهذا السبب

شبيه كوفيد، اكتشاف فيروس جديد لدى الخفافيش في الصين

خبير: ماسك "يسبق القاطرة" بإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة ٢١/٢/٢٠٢٥

تعرف علي أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة ٢١/ ٢/ ٢٠٢٥

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، قمة الأهلي والزمالك.. ليفربول مع مانشستر سيتي.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مهمتك مش فلوس بس، مفتي الجمهورية يوجه رسالة مهمة لكل الآباء (فيديو)

تمني النصر، تفسير الشعراوي للآية 143 من سورة آل عمران (فيديو)

دعاء وداع شهر شعبان.. هل ورد عن النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية