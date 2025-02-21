إنبي بـ 10 لاعبين يحقق فوزا مثيرا على سموحة 0/1 في الدوري الممتاز

انتهت مباراة إنبي ضد سموحة بنتيجة 0/1 للفريق البترولي، في المباراة التي جرت على ملعب بتروسبورت، اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

تعرض مودي ناصر، لاعب وسط إنبي، للطرد في الدقيقة 12، وسجل أحمد العجوز هدف الفريق البترولي في الدقيقة 56 من ضربة جزاء، وأضاع عبد الكبير الوادي ضربة جزاء لفريق سموحة في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 90 أضاع أحمد العجوز ضربة جزاء لفريق إنبي، الذي حقق أول فوز له تحت قيادة مدربه محمد إسماعيل في 11 مباراة.

تشكيل إنبي ضد سموحة

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: محمد سمير عبد الوهاب – أحمد كالوشا – محمد حامد – محمد سمير سعد.

خط الوسط: زياد كمال – أحمد العجوز – مودي ناصر.

خط الهجوم: محمد شريف حتحوت – أحمد زكي – رفيق كابو.

وتواجد على مقاعد البدلاء، رمضان مصطفى وأحمد صبيحة وسيف سفاجا وعلي محمود ويوسف لبيب وصلاح زايد ومحمد أوسام وشيكو محارب وأحمد جمال.

تشكيل سموحة أمام إنبي

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: إسلام عطية – محمد ربيعه – شريف رضا – بركات حجاج.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد سعيد مكرونة – دوكو دودو.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي – مصطفى البدري – صامويل أمادي.

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