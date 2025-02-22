البطولات النسائية تتصدر المشهد في مسلسلات رمضان 2025.. وهذه قائمة أسماء الفنانات وتسلسل الأحداث

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم دراما رمضان 2025، حيث يعكف صناع الأعمال الدرامية المختلفة على الانتهاء من تصوير ما تبقى من المشاهد والأحداث تمهيدًا لعرضها خلال السباق الرمضانى المقبل.

تنوع درامي في شهر رمضان

ويشهد الموسم المقبل من دراما رمضان مشاركة أكثر من 30 مسلسلًا تتنوع بين الكوميدى والأكشن والاجتماعى وغيرها، كما يتميز الموسم بالعديد من البطولات النسائية والتى تأكد مشاركة أعمال أبطالها فى رمضان 2025.

ياسمين عبد العزيز تتصدر البطولات النسائية في “وتقابل حبيب”

على رأس قائمة البطولات النسائية تأتى ياسمين عبد العزيز من خلال مسلسلها «وتقابل حبيب»، حيث تدور أحداث المسلسل فى إطار رومانسى اجتماعى حول قصة حب تجمع ياسمين عبدالعزيز مع الفنان كريم فهمي. المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

روجينا بطلة مسلسل “حسبة عمري”

قائمة البطولات النسائية تضم أيضًا روجينا وذلك من خلال مسلسلها «حسبة عمري»، الذى يتناول قضايا اجتماعية مهمة تخص المرأة، مثل الطلاق وحقوق الزوجة بعد الطلاق، بالإضافة إلى قضايا قانونية، ويسلط الضوء على «حق الكد والسعاية»، وهو مصطلح إسلامى يهدف لحفظ حقوق المرأة التى ساهمت بجهد كبير فى تنمية ثروة زوجها.

المسلسل بطولة روجينا، محمد رضوان، وعمرو عبد الجليل، وعلى الطيب، ومحمود البزاوي، من تأليف محمود عزت، إخراج مى ممدوح.

دنيا سمير غانم عايشة الدور في رمضان

وتشارك النجمة دنيا سمير غانم من خلال مسلسلها «عايشة الدور»، من تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التى تعكس واقع المجتمع. ويشارك فى بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

الأميرة زينب مسلسل لفتاة في العشرينات بطولة ياسمين صبري

وضمن القائمة تأتى الفنانة ياسمين صبرى من خلال مسلسلها الجديد «الأميرة»، حيث تجسد دور «زينب» فتاة فى العشرينيات من عمرها من طبقة متوسطة تعمل بأحد توكيلات الملابس، ولمهارتها وطموحها استطاعت فى وقت قصير أن تتولى مناصب كبيرة داخل الشركة المالكة لتوكيل الملابس.

ويشارك فى بطولة مسلسل الأميرة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيقولا معوض ووفاء عامر، ونضال الشافعي، وعابد عناني، ومها نصار، وهند عبدالحليم، وأحمد جمال سعيد، وسمر مرسي، وهاجر عفيفي، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

وتنضم مى عمر إلى قائمة البطولات النسائية فى رمضان من خلال مسلسل «إش إش»، ويشارك فى بطولة العمل إلى جانبها كل من ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السقا وإيهاب فهمي، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتضم قائمة البطولات النسائية فى رمضان أيضًا الفنانة أمينة خليل من خلال مسلسلها «لام شمسية»، حيث يناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأى العام فى السنوات الماضية، ألا وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح القضية فى إطار اجتماعى توعوي.

مسلسل لام شمسية بطولة النجوم أحمد السعدني، محمد شاهين، ثراء جبيل، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، وأسيل عمران، ويارا جبران، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوى.

كذلك يأتى مسلسل «إخواتي» ببطولة نسائية مشتركة بين الفنانات نيللى كريم وروبى وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، وتدور أحداث المسلسل حول 3 شقيقات، يواجهن تحديات فى الحياة وصعوبات على جميع المستويات تجعلهن يرتكبن عدة جرائم خلال الإطار الدرامي، وينتهى بهن الأمر فى السجن.

واستكمالًا للموسمين الأول والثاني، يشارك فى دراما رمضان المقبل 2025، الجزء الثالث من مسلسل «كامل العدد»، بطولة النجمة دينا الشربيني، من تأليف يسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتشارك النجمة ريهام عبد الغفور فى السباق الرمضانى المقبل من خلال بطولة مسلسل «ظلم المصطبة» رفقة كل من النجمين إياد نصار وفتحى عبد الوهاب، العمل من تأليف أحمد فوزى صالح، وإخراج هانى خليفة.

وتشارك النجمة حنان مطاوع فى موسم دراما رمضان المقبل 2025 من خلال مسلسل «حياة أو موت»، ويشارك فى العمل بجانب حنان مطاوع كل من رنا رئيس، سلوى عثمان، أحمد على رزق، وأحمد الرافعي، من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج هانى حمدي.

وتنضم النجمة غادة عبد الرازق للبطولة النسائية فى السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل «شباب امرأة».

المسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، ويشارك فى بطولته بجانب غادة عبد الرازق كل من محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جورى بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، وغيرهم.

وتشارك الفنانة ريهام حجاج فى موسم دراما رمضان المقبل 2025 من خلال مسلسل «أثينا»، المسلسل بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، والفنان القدير محمود قابيل، وأحمد مجدي، سلوى محمد على وغيرهم، من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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