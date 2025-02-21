بعد تسببه في وفاة العشرات، أزمة الكحول المغشوش تتفاقم في تركيا

يزداد الرعب من انتشار حالات التسمم بالكحول المغشوش في إسطنبول، والتي تسببت بوفاة عدد من الأشخاص، ممن ظنوا أنهم حصلوا على صفقات مغرية لمشروبات بأسعار زهيدة.

تفاقم أزمة الكحول المغشوش في تركيا

ومن بينهم تاسكين إردوان الذي حصل على ثلاثة لترات من الفودكا بسعر زهيد، ولم يكن يعلم أنها ستكون الأخيرة في حياته، فقد كان كوبان فقط من هذا المشروب كافيين ليفقد بصره بالكامل، قبل أن يلقى حتفه بعد أيام قليلة.

وبحسب شهادات زملائه في صالون الحلاقة حيث كان يعمل، فقد وصل إردوان مساء السبت وهو يشكو من رؤية ضبابية، ثم سرعان ما تدهورت حالته ليعلن لاحقًا فقدانه التام للبصر.

تم نقله إلى المستشفى، حيث أدرك الأطباء فورًا أنه ضحية لتسمم بالميثانول، وهي ظاهرة تزايدت في تركيا منذ بداية العام، مسجلةً أكثر من 70 حالة وفاة في إسطنبول و63 في أنقرة، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

يؤكد الخبراء أن الفرق بين الكحول الإيثيلي المستخدم في المشروبات الروحية والميثانول السام، الذي يُستعمل في الطلاء والدهانات، لا يمكن تمييزه بالعين المجردة أو حتى عبر التذوق والشم، ما يزيد من خطورته.

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