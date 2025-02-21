الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أول صورة للقمة التشاورية لقادة 7 دول عربية بالرياض

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من؛ السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن.

يأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس ومصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإمارات الرئيس عبد الفتاح السيس الخليج العربية

الأكثر قراءة

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر

بدء صرف مرتبات فبراير 2025 الأحد المقبل

نشوب حريق بكوبري مشاة المترو بشبرا الخيمة

حقيقة كسر شهادات الادخار والودائع للمتوفين في البنوك تلقائيا

وفاة أحمد برجاوي كبير مخرجي قناة الأهلي

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بسوهاج (صور)

عائلة شيري بيباس تشن هجومًا حادًا على حكومة نتنياهو

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب بعد توقف عضلة القلب (صور)

منوعات

المزيد

بعد تسببه في وفاة العشرات، أزمة الكحول المغشوش تتفاقم في تركيا

أستراليا تغير اسم الإعصار لهذا السبب

شبيه كوفيد، اكتشاف فيروس جديد لدى الخفافيش في الصين

خبير: ماسك "يسبق القاطرة" بإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة ٢١/٢/٢٠٢٥

تعرف علي أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة ٢١/ ٢/ ٢٠٢٥

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، قمة الأهلي والزمالك.. ليفربول مع مانشستر سيتي.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مهمتك مش فلوس بس، مفتي الجمهورية يوجه رسالة مهمة لكل الآباء (فيديو)

تمني النصر، تفسير الشعراوي للآية 143 من سورة آل عمران (فيديو)

دعاء وداع شهر شعبان.. هل ورد عن النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية