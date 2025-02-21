معدلات تنفيذ شقق سكن كل المصريين بقنا الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 732 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ونادٍ رياضي جديد على مساحة 15 فدانا بمدينة قنا الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة، وكذا الاهتمام بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وفي السياق ذاته، تفقد أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، ومسئولو الجهاز، معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة 600 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة بمساحة ٩٠ مترا للوحدة نموذج 3 غرف ( صالة - مطبخ - حمام ).

وقال رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إن المشروع يضم 23 عمارة سكنية بها 552 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ ٩٨٪؜، وكذا تفقد 5 عمارات سكنية بها 180 وحدة سكنية بمساحة ٧٥ مترا للوحدة نموذج ٢ غرفة (صالة - مطبخ - حمام) بنسبة تنفيذ ٩٤٪؜.

وتابع رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، في جولته أعمال تنسيق الموقع العام والأعمال الأخيرة بالطرق، مشددًا على الشركات المنفذة بزيادة معدلات التنفيذ ونسب الانجازات والالتزام بالمواصفات القياسية.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أيمن رشاد، ومسئولو الجهاز، مركز شباب "نادٍ جديد "، والذي يضم العديد من الأنشطة الرياضية على مساحة ١٥ فدانا بمركز خدمات الحي السكني الأول بمدينة قنا الجديدة بنسبة تنفيذ ٩٠٪؜.

وخلال الجولة تابع رئيس الجهاز معدلات تنفيذ المشروع، والأعمال الجاري تنفيذها، وشدد على الشركة المنفذة لزيادة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، ومراعاة الالتزام بالمواصفات القياسية.

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي ومدينة الفشن الجديدة، وقطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بإحدى القرى.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى مواصلة جهود الوزارة لإزالة التعديات ومخالفات البناء للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع الظواهر العشوائية والحفاظ على موارد الدولة، لافتًا إلى أن هناك توجيهات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة

وفي هذا الإطار، نص قراران لوزير الإسكان، على أن تزال التعديات الواقعة على مساحة 105 أفدنة و۱۷ قيراطا و۱۳.۳ سهم، ومساحة 207 أفدنة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في استغلالها بنشاط زراعي غير منتظم، وذلك بدون سند من القانون.

كما نص قرار آخر على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض الكائنة داخل قرية هليوبيتش السياحية - بحري طريق اسكندرية - مطروح الساحلي، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضى بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

كما نص قرار على أن تزال التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض الكائنة بقرية المناصرة - خلف عمارات الإسكان الاجتماعي المناصرة - محافظة بورسعيد، والمتمثلة في التعدي على مساحة 250 مترا بعمل سملات خرسانية والتجهيز بشدة خشبية لصب أعمال البناء المخالفة، بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

ونصت القرارات على أن تتولى أجهزة المدن بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

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