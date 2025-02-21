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رياضة

محمود البنا يدير مباراة جامبيا والجابون بتصفيات أفريقيا للمحليين

محمود البنا، فيتو
محمود البنا، فيتو

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا لإدارة مباراة جامبيا والجابون يوم 28 فبراير الجاري في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للمحليين.


يضم الطاقم كلا من، محمود البنا حكم ساحة، سامى هلهل مساعد أول، سمير جمال مساعد ثان، أحمد الغندور حكم رابع.

يذكر أن منتخب مصر للمحليين بقيادة المدير الفني وائل رياض ينتظره اختبارا قويا أمام نظيره الجنوب إفريقي في التصفيات ذاتها.

كشف اتحاد الكرة عن موعد مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره الجنوب أفريقي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 28 فبراير الجاري الساعة الرابعة عصرًا على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين.

أما مباراة الإياب فتقام يوم الأحد 9 مارس المقبل الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

 

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تكليف  وائل رياض مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للمحليين.

 

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