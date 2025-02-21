الجمعة 21 فبراير 2025
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رياضة

شاهندة المغربي تدير مباراة أوغندا وكينيا في تصفيات كأس العالم تحت 17 عامًا

شاهندة المغربي
شاهندة المغربي

تم اختيار شاهندة المغربي لإدارة مباراة أوغندا وكينيا في تصفيات كأس العالم تحت 17 عامًا. 

كما يلتقي منتخب مصر لكرة القدم النسائية، اليوم الجمعة نظيره منتخب رواندا في ذهاب المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

واختتم المنتخب الوطني للكرة النسائية، تدريباته أمس الخميس، في العاصمة الرواندية كيجالي، استعدادًا لمواجهة أصحاب الأرض في ذهاب المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر أمام رواندا

وتنطلق مباراة منتخب الكرة النسائية أمام نظيره الرواندي، في الثالثة عصر اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة.

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منتخب السيدات أوغندا منتخب مصر

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