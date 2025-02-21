قبل مواجهة ليفركوزن، ماذا يفعل بايرن أمام الفرق الألمانية في دوري أبطال أوروبا

قرعة دوري أبطال أوروبا، أسفرت قرعة دور 16 من دوري أبطال أوروبا فريقين بايرن ميونخ وبايرن ليفركوزن في ديربي ألماني من نوع خاص.

ماذا يفعل بايرن ميونخ أمام الفرق الألمانية

وبعد أن وقعا بايرن ميونخ وبايرن ليفركوزن وجها لوجه في دور الـ16 من ‎دوري أبطال أوروبا تعد هذه هي المرة الرابعة التي يتقابل فيها فريقان ألمانيان في البطولة و الأولى بين كلا الفريقين.

بينما كان بايرن ميونيخ هو الطرف الثابت في المواجهات الثلاث الماضية حيث خسر مرة وفاز في مرتين كالتالي:

- موسم 1997/1998 خسر أمام دورتموند في ربع النهائي.



- ⁠ موسم 1997/1998 (فاز في ربع النهائي على كايزرسلاوترن).



- ⁠موسم 2012/13 فاز في النهائي على بوروسيا دورتموند.

مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند - ليل

بايرن ميونخ - باير ليفركوزن

أتلتيكو مدريد - ريال مدريد

كلوب بروج - أستون فيلا

إنتر - فينورد

ليفربول - باريس سان جيرمان

برشلونة - بنفيكا

أرسنال - أيندهوفن



وانتهت مرحلة الدوري بالإضافة إلى ملحق دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، في النسخة الأولى.



وقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بتغيير نظام دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

وتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16 بشكل مباشر، في حين قد خاض أصحاب المراكز بين 9 و24 مرحلة الملحق، على هيئة مباراتي ذهابًا وإيابًا وأسفرت عن تأهل 8 فرق أخرى.

وتُقام مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يومي 4 و5 مارس المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب يومي 11 و12 من الشهر نفسه.

الفرق المتأهلة مباشرة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ليفربول، برشلونة، آرسنال، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، ليل وأستون فيلا.

الفرق المتأهلة من ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

فينورد الهولندي.

كلوب بروج البلجيكي.

بنفيكا البرتغالي.

بايرن ميونخ الألماني.

بوروسيا دورتموند الألماني.

باريس سان جيرمان الفرنسي.

ريال مدريد الإسباني.

آيندهوفن الهولندي.

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