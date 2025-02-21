الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الريال يصطدم بأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

الريال يصطدم بأتلتيكو
الريال يصطدم بأتلتيكو مدريد

قرعة دوري أبطال أوروبا، سجل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا اليوم الجمعة، مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2025 بالنظام الحديث بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.


وانتهت مرحلة الدوري بالإضافة إلى ملحق دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، في النسخة الأولى.
 

موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

انطلقت مراسم قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مرحلتي ربع ونصف نهائي البطولة، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 بتوقيت السعودية.

 

القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

تم بث القرعة اليوم عبر قنوات بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة.

كما يمكن مشاهدة البث عبر الإنترنت على الحساب الرسمي لشبكة قنوات بي إن سبورتس على "يوتيوب".

 

وقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بتغيير نظام دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

وتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16 بشكل مباشر، في حين قد خاض أصحاب المراكز بين 9 و24 مرحلة الملحق، على هيئة مباراتي ذهابًا وإيابًا وأسفرت عن تأهل 8 فرق أخرى.

ولن تقتصر المراسم على دور الـ16 فقط، بل ستكون هناك كذلك قرعة لمرحلتي ربع ونصف نهائي البطولة.

وتُقام مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يومي 4 و5 مارس المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب يومي 11 و12 من الشهر نفسه.

 

الفرق المتأهلة مباشرة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ليفربول، برشلونة، آرسنال، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، ليل وأستون فيلا.

 

الفرق المتأهلة من ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

فينورد الهولندي.

كلوب بروج البلجيكي.

بنفيكا البرتغالي.

بايرن ميونخ الألماني.

بوروسيا دورتموند الألماني.

باريس سان جيرمان الفرنسي.

ريال مدريد الإسباني.

آيندهوفن الهولندي.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الأوروبي لكرة القدم أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي باريس سان جيرمان بي إن سبورتس الإخبارية بوروسيا دورتموند بطولة دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا 2024-2025 دوري أبطال أوروبا 2024

مواد متعلقة

بحضور الأهلي وبيراميدز، نتائج قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

مصر تفوز ببطولة البحر الأحمر لصيد الأسماك بالجونة وتتأهل لكأس العالم

مواجهات صعبة تنتظر ممثلي مصر في إفريقيا.. رحلة شاقة للأهلي أمام الهلال بدوري الأبطال.. بيراميدز يصطدم بالجيش الملكي.. والزمالك يخشى مفاجآت بطل جنوب أفريقيا بالكونفدرالية

مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الكونفدرالية (إنفوجراف)

تعرف على نتائج قرعة ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية

الاستعدادات الأخيرة لمراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

نونيز يرد على تصريحات سلوت: سأقدم أفضل ما لدي لليفربول

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة

أول تعليق من حماس على اتهام إسرائيل لها بشأن رفات شيري بيباس

نجوم الأهلي يتنبأون لهذا اللاعب بالتسجيل فى شباك الزمالك

تراجع البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 21 فبراير 2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

نجم ليفربول السابق يتهم هالاند بالهروب من مباراة ريال مدريد

انخفاض حاد بالمحافظات والصغرى بكاترين تسجل "صفر"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع جديد في الثوم ومفاجأة عن ورق العنب

منوعات

المزيد

شبيه كوفيد، اكتشاف فيروس جديد لدى الخفافيش في الصين

خبير: ماسك "يسبق القاطرة" بإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها

خرج عن مساره، قطار يدهس قطيعًا من الأفيال في سريلانكا (فيديو وصور)

شاهد، أحداث الشغب في المدرجات التي أوقفت مباراة بالدوري الأوروبي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار سعر السكر اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

هيأ جسمك للصيام في شهر رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بزوال هذه الهموم وقدوم الفرج

دعاء الجمعة قبل الأخيرة من شعبان

كيف عاقب الله قوم لوط؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية