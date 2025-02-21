نجم ليفربول السابق يتهم هالاند بالهروب من مباراة ريال مدريد

أثار جيمي كاراجر، النجم السابق للكرة الإنجليزية ونادي ليفربول، جدلًا واسعًا بشأن غياب إرلينج هالاند عن مواجهة إياب دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

وخلال تحليله للمباراة عبر شبكة “CBS Sports”، طرح كاراجر تساؤلات مثيرة حول السبب الحقيقي وراء عدم مشاركة هالاند، قائلًا: “هل ذهب هالاند إلى جوارديولا هذا الصباح وأخبره بأنه غير لائق؟، هل تعتقدون أن ذلك بسبب عودة روديجر؟”.

وتابع جيمي كاراجر تصريحاته: “إرلينج هالاند كان على مقاعد البدلاء، إذن فهو ليس مصابًا، هل كان يخشى مواجهة روديجر مرة أخرى؟”.

وألمح كاراجر إلى أن عودة المدافع الألماني، الذي تعافى من الإصابة وشارك أساسيًا، ربما كانت سببًا في استبعاد هالاند من اللقاء، في إشارة إلى المواجهات البدنية القوية التي خاضها المهاجم النرويجي سابقًا أمام روديجر.

وتعرض فريق مانشستر سيتي للهزيمة أمام نظيره فريق ريال مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وودع فريق مانشستر سيتي بطولة دوري أبطال أوروبا من ملحق دور الثمن نهائي، وذلك بعد الهزيمة أمام ريال مدريد بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا بنتيجة 6/3.

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